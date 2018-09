Sanders door het stof na computerrel

Een woordvoerder van Clinton beschuldigde de medewerkers van Sanders eerder nog van het stelen van informatie. Ze zouden een computerstoring hebben aangegrepen om in een gedeelde database informatie te bemachtigen van het team van Clinton.

Sanders trok daarop het boetekleed aan. ,Dit is niet het type campagne dat we voeren", zei hij "Als ik ontdek dat nog meer mensen hierbij zijn betrokken, worden ze ook ontslagen." Clinton toonde zich tijdens het debat vergevingsgezind. Ze bedankte de senator voor zijn uitspraken en zei de zaak achter zich te willen laten.

De Democratische presidentskandidaten gingen verder in discussie over de strijd in Syrië. Daarbij moest ook Republikein Donald Trump het ontgelden. "Hij wordt de beste recruiter van Islamitische Staat", sneerde Clinton. De terreurgroep zou video's tonen waarin Trump beledigende uitspraken doet over de islam en moslims.

Oud-gouverneur Martin O'Malley, de derde Democratische kandidaat, vond dat de Verenigde Staten niet moeten aandringen op het vertrek van de Syrische president Bashar al-Assad. "Waar staat geschreven dat het de taak van de VS of de minister van Buitenlandse Zaken is om te beslissen wanneer dictators moeten vertrekken?", vroeg hij zich af.