Beatrix bij hommage aan moeder

Politici en bekende Nederlanders stonden er op de planken voor de voorstelling 'Juliana, moeder van het volk'. Prinses Beatrix was aanwezig bij de theatrale hommage aan haar moeder.

De voorstelling met muziek is een "ode aan een menselijke vorstin en moeder van vele dochters". In het stuk is ze een vrouw die land en gezin bij elkaar probeert te houden. Ze is betrokken bij de wereldpolitiek, maar tegelijkertijd worstelt ze met haar afhankelijkheid van haar man, prins Bernhard. "Als koningin, echtgenote en werkende moeder is Juliana heden ten dage nog steeds een voorbeeld voor hoe vrouwen om kunnen gaan met het vervullen van diverse levensrollen", zeggen de makers. Juliana was van 1948 tot 1980 koningin, voordat Beatrix haar opvolgde.

Actrice Paulette Smit kroop in de huid van Juliana, terwijl Vastert van Aardenne de rol van Bernhard op zich nam. Guikje Roethof, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad, speelde Beatrix. Thom Hoffman vertolkte prins Claus. Mensen als cultuurminister Jet Bussemaker, oud-burgemeester Job Cohen, Gerda Havertong en Maartje van Weegen speelden mee in de voorstelling.

De opvoering is een productie van de stichting Julius Leeft!, een initiatief van voormalig PvdA-Kamerlid John Leerdam. Hij is ook de regisseur van de productie. Leerdam heeft de stichting in het leven geroepen om via theatrale opvoeringen maatschappelijke onderwerpen bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. In 2009 bracht hij een voorstelling over prins Claus, die toen in aanwezigheid van toenmalig koningin Beatrix in première ging. Het stuk over Juliana is alleen nog zondag in de Stadsschouwburg te zien.