’Bankdirecteur op stoel 1C overleeft vliegtuigcrash Karachi’

Zafar Masud, de ceo van Bank of Punjab, heeft de crash volgens lokale media op mysterieuze wijze overleefd. Hij zat op stoel 1C, vooraan in het vliegtuig. Ook een tweede, nog onbekende passagier zou de crash hebben overleefd volgens de Pakistaanse luchtvaartautoriteiten.

Belletje met moeder: ’Het gaat goed’

Het gaat zo goed met Masud, dat hij buiten levensgevaar is. Hij zou vanuit het Darul Sehat Hospital zijn moeder hebben gebeld en geïnformeerd over zijn gezondheid. Het ziekenhuis laat aan lokale media weten dat zijn heup is gebroken en dat hij meerdere botbreuken heeft. Verder heeft hij ’enkel schrammen en geen brandwonden’. Zijn broer is bij hem in het ziekenhuis.

De premier van de zuidelijke provincie Sindh, Murad Ali Shah, bevestigt dat Masud het wel maakt. Ook hij is in het ziekenhuis.

Reddingswerkers

Terwijl aanvankelijk werd gemeld dat er geen overlevenden zouden zijn, hebben reddingswerkers nieuwe hoop gekregen door het nieuws van bankdirecteur Masud. Zij hebben al enkele bewoners kunnen redden vanonder het puin en levend naar het ziekenhuis gebracht.

Reddingswerkers tussen de ruïnes van zowel de huizen als het vliegtuig. Ⓒ EPA

De crash heeft verschillende huizen verwoest, waardoor de vrees bestaat voor meer slachtoffers in de stad.

Het vliegtuig vloog van Lahore naar Karachi, maar stortte vrijdag neer in Malir, een deelgemeente van Karachi.

Bekijk ook: Passagierstoestel stort neer in Karachi in Pakistan

In het vliegtuig zaten zo’n honderd mensen in totaal. Over het precieze aantal bestaat nog wat onduidelijkheid. Er zijn inmiddels al wat lichamen geborgen, maar of het om passagiers of omwonenden gaat, is niet duidelijk.

Een gewonde wordt weggedragen. Ⓒ AFP

Er gaan verhalen over de crash waarbij wordt gesteld dat het achterste gedeelte van het vliegtuig als eerste de grond raakte, en alle overlevenden vooraan zouden zitten. Die berichten zijn onbevestigd.

Het leger helpt inmiddels met de reddingsactie.

Topmodel

In Pakistan is inmiddels bekend geworden dat ook topmodel Zara Abid op de rampvlucht zat. Een bekende journalist vermeldt dat ze een van de overlevenden is. Vrienden van haar zouden hebben laten weten dat ze bij haar zijn in het ziekenhuis. Die berichten zijn voor zover bekend niet door de familie zelf bevestigd.

In haar laatste bericht op Facebook poseert het model in een vliegtuig, met de tekst ’Fly high, it’s good’.

Op sociale media worden meer namen van overlevenden gemeld. Die zijn nog onbevestigd.