Bern kijkt naar mogelijk sterfgeval na vaccinatie Pfizer-vaccin

De oude man woonde volgens plaatselijke media in een verzorgingstehuis in de agglomeratie van de stad Luzern en was over het algemeen fysiek gezond. Hij was dement en kon niet tegen griepprikken. Hij werd kerstavond ingeënt zonder raadpleging van zijn huisarts die wist dat de man geen griepprikken verdroeg.

De man overleed vijf dagen later, nadat hij vanaf 26 december over pijnen had geklaagd en zijn bloeddruk was afgenomen. Er is nog geen causaal verband aangetoond tussen het sterfgeval en het vaccin, maar het zorgt in Luzern al voor politiek beroering. In Luzern is afgelopen week begonnen met het vaccineren van mensen in verzorgingstehuizen. Bestuurders in het kanton waren erg blij met de snelle start van de vaccinatiecampagne.