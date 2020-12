’Zeer onwaarschijnlijk dat bejaarde Zwitser door vaccin stierf’

„Onderzoek door de kantonale gezondheidsdiensten en Swissmedic heeft aangetoond dat, op basis van de medische voorgeschiedenis en het verloop van de ziekte, een verband tussen de dood en de vaccinatie tegen Covid-19 zeer onwaarschijnlijk is”, meldt de medicijnwaakhond woensdag op zijn website. Het gaat volgens Swissmedic om een natuurlijke doodsoorzaak, zoals ook op de overlijdensakte staat vermeld.

De bejaarde man overleed enkele dagen nadat hij was ingeënt tegen het coronavirus. Dat leidde onder meer tot veel ophef op sociale media. De oude man woonde volgens plaatselijke media in een verzorgingstehuis in de agglomeratie van de stad Luzern en was over het algemeen fysiek gezond. Hij was dement en kon niet tegen griepprikken. Hij werd op kerstavond ingeënt zonder raadpleging van zijn huisarts die wist dat de man geen griepprikken verdroeg. Bijwerkingen van het vaccin kunnen hetzelfde zijn als bij griepprikken.

De man overleed vijf dagen later, nadat hij vanaf 26 december over pijnen had geklaagd en zijn bloeddruk was afgenomen. Het sterfgeval zorgde in Luzern voor politieke beroering. In het kanton is afgelopen week begonnen met het vaccineren van mensen in verzorgingstehuizen. Bestuurders in Luzern waren erg blij met de snelle start van de vaccinatiecampagne.

