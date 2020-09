Kilo’s drugs en 70.000 euro aan contanten in woningen Limburg

Foto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP XTRA

Een flinke vangst voor de politie-eenheid Limburg. In de nacht van donderdag op vrijdag trof men na de doorzoeking van woningen in Herkenbosch en in Steyl 70.000 euro aan contant geld, 50 kilo cocaïne, 5 kilo xtc en 2 kilo heroïne aan. Drie verdachten werden aangehouden.