Brand in woonzorgcentrum Zeist

ZEIST - In Zeist heeft vrijdagavond brand gewoed in woonzorgcentrum Mirtehof. Hulpdiensten waren snel ter plaatse en ontruimden een deel van het gebouw aan de Molenweg. Medewerkers van de brandweer hebben bewoners van de vijfde, zesde en zevende verdieping naar een veilige plek in het pand gebracht, aldus de politie en de veiligheidsregio.