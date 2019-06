Australië keurt bouw omstreden kolenmijn goed

Het in productie nemen van de enorme mijn in het afgelegen Galilee-bekken in de deelstaat Queensland werd jaren door allerlei procedures tegengehouden. De overheid heeft nu het plan voor het grondwaterbeheer van de mijn goedgekeurd. Het was de laatste belangrijke wettelijke hindernis voordat de bouw kan beginnen.

Schade

Tegenstanders vrezen ernstige milieuschade, onder meer voor het grondwater en het Groot-Barrièrerif. De Adani Groep, die de rechten in 2010 kocht, belooft samen te werken met de plaatselijke bevolking.