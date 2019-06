Ook tijdens onze slaap ’zeldzaam warm’: tropennachten op komst

Waar veel Nederlanders de afgelopen nacht de kans nog hebben aangegrepen om koude lucht het huis binnen te laten, heeft dat in de nacht van zondag op maandag weinig zin meer. Het wordt volgens de laatste berekening op de meeste plaatsen niet kouder dan 18 graden. Vermoedelijk zijn de nachten naar dinsdag en woensdag nóg warmer.

Verschillen

Wel zijn er volgens Weerplaza grote verschillen tussen stedelijk gebied en het platteland. Op het platteland kan het relatief gezien nog enigszins afkoelen met minima rond 20 graden, maar in de steden kan het zomaar tot 6 graden warmer blijven gedurende de nacht. Stenen en beton geven de warmte van overdag namelijk langzaam af gedurende de nacht.

Lees verder onder de afbeelding

Mogelijk sneuvelen in de komende nachten warmterecords. Ⓒ Weerplaza

Later in de week kan een noordenwind voor enige verkoeling zorgen in met name de kustprovincies. In het zuiden en zuidoosten kan het ook na dinsdag zeer warm blijven in de nachten. Ook overdag zijn enorme verschillen tussen stedelijk gebied en platteland mogelijk. Uit de wind en in de zon kan het makkelijk 3 of 4 graden warmer worden in de stad dan onder dezelfde omstandigheden op het platteland.

Het verschil in temperatuur tussen de stad en het platteland gedurende de nacht. Ⓒ Weerplaza