Ik heb lichte artrose in mijn knie. Een nieuwe knie is volgens de arts nog niet nodig, maar ik moet hem wel in beweging houden. Dat is lastig, omdat het telkens gaat onsteken wanneer ik mijn knie belast.

Zal dit ooit wel weer mogelijk zijn, misschien door middel van fitness? Wat is wijsheid?

Naam bekend bij de redactie

Als je lichte artrose hebt in de knieën is in zijn algemeenheid belasten gunstig omdat je daarmee het nog aanwezige kraakbeen in de beste conditie houdt. Het moet voor wat betreft pijn en zwelling natuurlijk wel mogelijk zijn.U merkt terecht op dat het nou niet echt leuk is om te belasten en dan iedere keer te worden afgestraft met een ontsteking. Het is dan inderdaad een beetje schipperen tussen wat wenselijk en wat mogelijk is. Eventueel is het langdurig gebruik van een lichte pijnstiller zoals paracetamol een hulp.Fitness is net als wandelen een min of meer gecontroleerde beweging. Een crosswalker op de sportschool wordt vaak gebruikt omdat die met relatief weinig belasting veel trainingseffect geeft.Michiel van Trommel