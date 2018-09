Ziekenhuis: Klebsiella onder controle

Vier afdelingen zijn schoongemaakt en mogen vrijdag weer open. Vanwege de uitbraak had het ziekenhuis een opnamestop afgekondigd voor de afdelingen interne geneeskunde, longgeneeskunde, de afdeling maag, darm en lever en de afdeling oncologie. Die mochten geen nieuwe patiënten opnemen.

De darmbacterie Klebsiella is ongevaarlijk voor gezonde mensen. Maar als iemand een infectie oploopt, zijn de mogelijkheden om die te bestrijden met antibiotica zeer beperkt. In Den Bosch is de variant Klebsiella pneumoniae opgedoken. Die komt in Nederland weinig voor.