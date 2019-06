Leeuwarders bedelen om geld, kopen alcohol en drugs

Een 43-jarige, 45-jarige, 48-jarige en een 50-jarige inwoner van Leeuwarden werden aangehouden. Ⓒ ANP XTRA

LEEUWARDEN - Vier bedelaars met een eigen verblijfplaats in Leeuwarden hebben donderdag een zogeheten gebiedsverbod van 24 uur in de Friese binnenstad gekregen. Ondanks het verbod begaven ze zich toch in het centrum. Ze vroegen voorbijgangers om geld en gaven het vervolgens uit aan alcohol en drugs.