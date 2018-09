Oudere Grand Theft Auto-game ook op iOS

Net als in het origineel vertelt de game een misdaadverhaal in de fictieve New York-achtige stad Liberty City. De iOS-versie is grafisch opgepoetst en de besturing is aangepast voor gebruik op een touch screen. De iPhone-versie ondersteunt ook 3D Touch, de drukgevoelige techniek in de iPhone 6S en 6S Plus.

Daarnaast is het ook mogelijk eigen muziek in de game af te spelen. Hiervoor kan een speciale playlist met muziek samengesteld worden.

De game komt later ook nog uit voor Android.