'Rusland open voor aftreden Bashar al-Assad'

Rusland is naast Iran altijd een stevige bondgenoot geweest van Assad en grijpt inmiddels ook militair in tegen anti-regeringstroepen in de vijf jaar durende burgeroorlog die meer dan een kwart miljoen mensen het leven heeft gekost. Rusland en Iran hebben er lang op aangedrongen dat Assads lot in landelijke verkiezingen moet worden beslist.

Westerse mogendheden als Turkije, Saudi-Arabië en anderen hebben met tegenzin ingestemd met Assads aanblijven gedurende een overgangsperiode. Dat compromis heeft de deur geopend voor een verschuiving van het standpunt van de kant van Rusland, zeggen diplomaten. ,,Wat je hebt is een stap die zal eindigen met een vertrekkende Assad'', aldus een Westerse diplomaat op voorwaarde van anonimiteit. ,,De Russen zijn op het punt gekomen dat ze aanvaarden dat Assad tegen het einde van deze transitie zal zijn vertrokken, hoewel ze niet bereid zijn dat in het openbaar te zeggen.''

De Verenigde Staten, Rusland, Iran, Saudi-Arabië en grote Europese mogendheden zijn het in eerdere gesprekken eens geworden over een routekaart die moet leiden tot een wapenstilstand in Syrië. Ook voorziet het plan vanaf januari in zes maanden durende besprekingen tussen de regering van Assad en de oppositie, om te komen tot een regering van nationale eenheid en verkiezingen binnen achttien maanden.

Een derde ronde van besprekingen vindt vrijdag in New York plaats. Daar komen de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry, zijn Russische ambtgenoot Sergei Lavrov en een dozijn andere ministers bijeen in het streven een definitieve deal te bereiken over beëindiging van de oorlog in Syrië.