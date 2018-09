Overleden moeder blijft dochtertje (4) schrijven

Haar dochtertje Brianna was pas twee jaar oud toen bij Heather borstkanker werd ontdekt, een ongeneeslijke vorm. Heather zou niet meer beter worden en op korte termijn komen te overlijden. Ondanks de pijn en het intense verdriet, was er maar één ding waar de 35-jarige moeder aan kon denken: haar dochtertje.

Ontroerende oplossing

Ze zal haar meisje niet zien opgroeien, haar niet kunnen uitzwaaien als ze in de auto stapt voor haar eerste rijles en niet kunnen huilen als ze haar grote liefde het jawoord geeft op haar bruiloft. Althans, niet in leven. Om er toch een beetje bij te zijn tijdens deze mijlpalen, bedacht Heather een ontroerende oplossing: brieven.

Bijzondere momenten

Vlak na de diagnose kroop Heather in de pen om voor elk bijzonder moment in het leven van haar dochter een brief te schrijven. "Van een baaldag, het behalen van haar rijbewijs, haar trouwdag tot haar eerste liefdesverdriet: voor elke gelegenheid is er een brief en ik hoop dat ik zoveel mogelijk van die brieven zélf mag overhandigen", vertelde ze een paar maanden geleden aan ABC.

Eerbetoon

Helaas heeft het niet zo mogen zijn. Heather is gisteren gestorven aan de gevolgen van borstkanker. Als eerbetoon plaatste haar echtgenoot Jeff één van de brieven op Facebookpagina van Heather. De allerlaatste brief die Heather heeft geschreven.

Op VROUW.nl lees je wat Heather in haar laatste brief heeft geschreven