’Oma met kleindochter ’s nachts uit hotel gegooid na negatieve review’

Susan Leger (63) en haar kleindochter waren zich aan het klaarmaken om naar bed te gaan toen Susan werd gebeld op haar mobiele telefoon, dat vertelt de oma tegen lokale nieuwszender WDBJ7. Het was de manager van het hotel die haar liet weten dat ze het hotel zo snel mogelijk zouden moeten verlaten, en dat hij de politie had gebeld. Volgens Leger zou een negatieve review de reden zijn voor de actie van de hotelmanager. Leger had in een digitale review namelijk laten weten niet tevreden te zijn met haar verblijf. „Vervallen. Zwembad is niet open. Toilet spoelt niet goed door. Drie van de vijf sterren”, zo luidde recensie van Leger.

Agenten

Niet veel later werd er daadwerkelijk op de deur van de hotelkamer geklopt door de politie. Agenten kwamen erop toezien dat de oma en haar kleindochter de kamer zouden verlaten. „Kunnen ze me er echt uitgooien voor een slechte review?”, zou Susan hebben gevraagd aan de agenten. Dat bleek te kunnen. „Dit mag volgens de wet”, zou de agent hebben gereageerd. Leger beweert tegen nieuwszender WDBJ7 dat de hotelmanager tegen haar zei: „Je gaat eruit. Je liegt, je liegt. Je gaf me een slechte beoordeling.”

„Het was enorm eng”, zegt Leger tegen de nieuwszender. „Mijn kleindochter klampte zich aan mij vast terwijl we naar buiten werden gestuurd. We zijn in onze pyjama op zoek gegaan naar een nieuw hotel.”

Hotelmanager Danny Vyas laat aan WDBJ7 weten dat de review niet de reden was voor het uitzetten van de vrouw en haar kleindochter. „Die vrouw had ons al 10 keer gebeld. We hebben haar toen laten weten dat ze daarmee moest stoppen. Als je niet tevreden bent, neem een andere kamer of ga weg.”

Leger beëindigt haar verhaal met een tip: „Als je niet in je pyjama op straat wilt lopen met je 6-jarige kleindochter, laat dan geen recensie achter als je nog in het hotel bent.”