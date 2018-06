Belgisch penthouse verkocht voor €1,4 miljoen

De verkoopprijs lag bijna de helft minder dan vier jaar geleden doordat de vorige eigenaren, een Belgische horecamagnaat en zijn Britse vrouw met ruzie uit elkaar zijn gegaan.

De nieuwe eigenaar wil het penthouse dat nog niet is afgewerkt, gebruiken als gelegenheid om gasten te ontvangen.

Het woontorencomplex in Brussel is nog niet erg geliefd bij huizenkopers. In de voorbije maand zijn van de 252 appartementen slechts een paar verkocht.