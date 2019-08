Opnieuw FvD’er van Baudet naar Otten

Dat meldt het AD. Volgens Van den Berg, oud-dominee en voormalig kerkhistoricus aan de Vrije Universiteit, is Baudet voor hem „door de mand gevallen”. In zijn opzegbrief aan het partijbestuur van FvD schrijft hij dat de „bejegening van partijgenoten en medewerkers”, in het bijzonder van Henk Otten, een reden voor vertrek uit de partij is.

Otten werd geroyeerd na beschuldigingen van fraude. Volgens Van den Berg ging dat „zonder bewijsvoering, zonder wederhoor en zonder aangifte te doen”.