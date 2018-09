Royaal schoolplein kan noodsteun kosten

“Dat is nog een open eindje in de gesprekken die nu lopen”, gaf minister Bussemaker (Onderwijs) donderdagochtend toe in de Tweede Kamer. Ze benadrukte daarbij wel dat wat betreft het ROC en haar er eigenlijk geen cent van dit geld moet worden besteed aan het plein.

Bij het gigantische schoolgebouw moet een niet minder groot plein komen, van tienduizend vierkante meter groot. Eigenaar Green Real Estate van het pand bood eerder al vijf miljoen euro aan de eigenaars van een autogarage om hen uit te kopen. Nu zij daar niet op ingingen, probeert de gemeente Leiden de vastgoedbezitters te onteigenen.

Gisteren zei Bussemaker in een algemeen overleg met de Kamer dat ROC Leiden op geen enkele wijze betrokken is bij die al jaren slepende affaire. Maar PVV-Kamerlid Beertema kwam donderdag met een vaststellingsovereenkomst op de proppen, waarin het ROC wel degelijk haar handtekening had gezet onder een overeenkomst die mede tot doel had het royale schoolplein naast het onderwijspaleis te ontwikkelen.

Die overeenkomst is inmiddels vervangen door een andere, maar daarin is de kwestie van het plein nog niet opgelost. Wanneer die impasse blijft, dan kan ROC Leiden gevraagd worden maximaal ruim 9 ton bij te dragen aan de ontwikkeling van het zogeheten Betaplein.

Beertema hekelde de grootte van het plein, die in zijn ogen voortkomt uit de megalomane ideeën van voormalige bestuurders van ROC Leiden. Enkele weken terug bleek uit onderzoek dat zij meer met het bouwen van imposant vastgoed bezig waren dan met de kwaliteit van onderwijs op het ROC.