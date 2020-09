’Net als ieder ander’ strafblad voor Grapperhaus

Dat blijkt uit de reactie van de minister na de ministerrraad. „Ik heb net als ieder ander die een boete heeft gekregen van dat bedrag een aantekening.” Volgens de CDA-bewindsman betekent dat niet dat zijn werk als minister van nota bene Justitie en Veiligheid zijn werk niet meer kan doen. „Dat is mogelijk, het is een overtreding. Het is aan de Kamer wat men daarvan vindt. Daar hebben we het twee weken geleden over gehad.”

Grapperhaus vertelt dat hij donderdag telefonisch is gehoord door het Openbaar Ministerie (OM). „Ik had een erg hectische agenda, de hoofdofficier wilde mij om vijf uur wilde horen. Dat mag telefonisch, anders ging het niet lukken.” De minister wil niet oordelen over het moment waarop hij de boete krijgt. Twee weken geleden werd namelijk al duidelijk dat hij de fout in ging op zijn huwelijk. „Het is de autonomie van het OM om te beslissen hoe en wanneer ze met iets omgaan.”

Commotie

Voor de buitenwereld was het maar moeilijk te verkroppen dat de minister aanvankelijk niet op de bon werd geslingerd, omdat het beeld ontstond dat hij wél weg kwam met overtreden van de regels. Toch had de minister liever geen boete gehad. „Ik ben absoluut niet blij met een boete, het is niet goed hoe dit gelopen is.”

Grapperhaus zegt absoluut niet te hebben aangedrongen op een boete. „Dat is natuurlijk wat ingewikkeld. Dat is niet aan mij.” Grapperhaus krijgt alsnog een prent van 390 euro voor het overtreden van de coronaregels op zijn bruiloft. Het OM laat in een persbericht weten dat ’met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld is, gediend is’.