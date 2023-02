Kamerleden in het geheim op bezoek in Kiev

Het werkbezoek aan Kiev is om veiligheidsredenen geheim gehouden, zo bevestigen bronnen aan De Telegraaf. Het gaat om Kamerleden die lid zijn van de Kamercommissie Buitenlandse Zaken: Ruben Brekelmans (VVD), Rudmer Heerema (VVD), Sjoerd Sjoerdsma (D66), Agnes Mulder (CDA) en Kati Piri (PvdA). Zij hebben onder meer gesproken met hun collega’s in het Oekraïense parlement.

Afgelopen november was minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) nog in Kiev. Vanwege raketinslagen in de buurt moest hij toen zijn toevlucht zoeken in een schuilkelder. In de zomer was ook premier Rutte in Oekraïne.

Sinds de inval door Rusland – deze maand precies een jaar geleden – levert Nederland wapens aan Oekraïne. Ook is Nederland actief betrokken bij het zoeken naar bewijs voor oorlogsmisdaden.