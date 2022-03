Rutte: meer compensatie vanwege Oekraïne-oorlog niet uitgesloten

Nederland gaat per april de brandstofaccijns verlagen, een maand later verlaagt het kabinet de btw op de energierekening. Gezinnen op bijstandsniveau krijgen via de gemeenten een extra grote toeslag voor hun rap gestegen uitgaven aan energie. Het pakket kost zo’n 2,7 miljard euro, geld dat het kabinet voor een goed deel vergaart uit de sterk gestegen aardgasbaten.

Experts wijzen er echter op dat de overheidscompensatie voor veel mensen de sterk opgelopen kosten niet dekt. Daarnaar gevraagd bij televisieprogramma WNL op Zondag zegt premier Rutte dat hij nieuwe maatregelen ’niet uitsluit’. „Maar er zijn grenzen aan wat we kunnen doen”, benadrukt hij.

Langjarige impact door oorlog

Volgens Rutte bestaat de kans dat onze koopkracht langdurig klappen krijgt. Volgens hem krijgt ons werelddeel ’langjarig te maken’ met de impact van de oorlog die momenteel woedt in Oekraïne. „Onze economie zal het voelen. Dit is de grootste geopolitieke dreun die naoorlogs is uitgedeeld.”

Dat Nederland in een recessie belandt, zoals hier en daar wordt geopperd, lijkt de premier sterk. „Dat is te somber. En het is niet verstandig om daarover te speculeren.”