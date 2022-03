Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne ’Zwarte vluchtelingen mochten eerst niet in de trein stappen’ Hongaars station vol met Afrikaanse en Aziatische vluchtelingen

Door Rob Savelberg Kopieer naar clipboard

Onder de vluchtelingen uit Oekraïne zitten ook veel van oorsprong Afrikaanse en Indiase immigranten die al jaren in het Oost-Europese land wonen. Ⓒ foto Georg van der Weyden

BOEDAPEST - Op en rond het Nyugati treistation in Boedapest wemelt het van de Afrikaanse en Aziatische migranten. Want de oorlog in Oekraïne verdrijft ook grote groepen mensen uit landen als Nigeria en India, die er wonen.