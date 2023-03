Leerkracht die door 6-jarige werd neergeschoten: ’Sommige dagen kom ik niet eens uit bed’

Op 6 januari zat de 25-jarige lerares Abigail Zwerner in haar klaslokaal in Newport News (Virginia) toen een van haar leerlingen, een 6-jarige jongen, opeens een pistool tevoorschijn toverde. Het ging om een wapen dat geregistreerd stond op de naam van zijn moeder.

Zwerner zou haar hand hebben opgestoken in een poging de jongen te overtuigen het wapen weer op te bergen, maar die loste toch een schot waardoor Zwerner door haar hand en in haar borst werd geraakt. In het ziekenhuis bleek dat haar long was ingeklapt en ondertussen is haar linkerhand nog altijd niet volledig hersteld. Dokters zijn zelfs niet zeker dat ze ooit volledig zal genezen.

„Ik heb al veel obstakels moeten overwinnen”, zo zegt Zwerner aan Savannah Guthrie van de ’Today Show’, in haar eerste interview sinds het incident. Het volledige interview wordt pas dinsdagavond (plaatselijke tijd) uitgezonden op NBC, maar op Twitter werd al een preview getoond. „Ik voel me over het algemeen goed, maar het is erg moeilijk geweest. Sommige dagen gaan niet zo goed en dan kom ik echt mijn bed niet uit. Andere dagen zijn beter en dan kan ik mijn afspraken wel halen.”

Zwerner probeert positief te blijven tijdens haar revalidatie, zo zegt ze nog. „Ik probeer me te focussen op mijn toekomst.”

Jongen niet vervolgd

Eerder deze maand bleek al dat de zesjarige jongen niet vervolgd zal worden voor de schietpartij. De aanklager van de staat Virginia verklaarde dat hij het „problematisch” vond om een kind van die leeftijd terecht te moeten laten staan. Als zou blijken dat het wapen niet goed beveiligd was, riskeren zijn ouders wel nog vervolging.