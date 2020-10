Grapperhaus vraagt Twente: wacht eerst effect pakket af

Volgens de minister is het belangrijk om „echt even de tijd te nemen om de komende dagen goed te zien hoe dat nu precies gaat uitwerken. En ondertussen denk ik dat het goed is dat altijd, ook in de regio’s, de burgemeesters mensen oproepen zich in ieder geval aan de maatregelen te houden.”

De slechte cijfers van de afgelopen dagen moeten volgens Grapperhaus „breder worden gezien.” Hij wees daarbij op uitspraken van een lid van het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet adviseert, om niet te veel naar de dagkoersen te kijken.

Het kabinet en deskundigen kijken naast de besmettingen ook vooral naar andere indicatoren, zoals het aantal opnamen van met covid-19 besmette mensen in ziekenhuizen en op de intensive care.