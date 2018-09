Gek van plank

De eerste in de rij is Lilian de Geus, een sportieve 24 jarige surfster uit Almere. Ze vaart met de RS-X surfplank en hoopt in Rio de vrouwelijke Dorian van Rijsselberge te worden.

Lilian is pas 12 als ze tijdens een vakantie in Italië gegrepen wordt door de magie van de surfplank. Ze pakt het surfen serieus op en wordt lid van de watersportvereniging in haar woonplaats. In 2006 doet ze voor het eerst mee aan clubwedstrijden.

Daarnaast voetbalt de super sportieve surfster ook 10 jaar lang op het hoogste niveau. Maar de passie voor het zeilen komt altijd op de eerste plaats en door haar prestaties wordt ze uitgenodigd voor de kernploeg zeilen. De keuze om te zeilen met de RS-X, een allround surfplank, is vooral ingegeven door de Internationale Zeilfederatie ISAF. Die koos dit merk als Olympische surfklasse.

Lilian is enorm van haar plank gaan houden. “Het materiaal waarmee je werkt is enorm belangrijk. Ik kan er bij wijze van spreken mee lezen en schrijven, sta er mee op en ga er mee naar bed. Ik geloof echt in mijn kansen om in Rio goud te winnen. Maar dan moet wel alles goed op zijn plek vallen. Zeilen op dit niveau is het uitschakelen van toeval. En natuurlijk zorgen dat je beter zeilt dan de concurrenten.

Ik schat de Française Charline Picon in als de sterkste. Maar de Britse Bryony Shaw en de Italiaanse Flavia Tartaglini moet je ook niet uitvlakken. Zelf sta ik derde op de wereldranglijst, maar dit jaar won ik al een World Cup wedstrijd en werd tweede op het Olympische testevent.

Ten opzichte van de rest ben ik misschien niet zo ervaren en maak ik soms nog kleine tactische foutjes. Maar volgens mijn coach Jacco Koops, leer ik super snel en ben ik een echte vechter. Dat klopt wel. Ik wil altijd het beste er uit halen. En er alles voor doen.“

Ook in deze rubriek? Stuur dan een mail ovv Ik en mijn bootje naar vaarkrant@telegraaf.nl