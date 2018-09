Daklozenopvang Amsterdam overvol

Dat schrijft Het Parool woensdag op basis van de Regenboog Groep, dat negen opvanglocaties heeft in Amsterdam. Volgens woordvoerder Chulah Berkowitz gaat het om na-ijlende effecten van de crisis. "Het duurt even voordat mensen op straat komen te staan als ze bijvoorbeeld hun baan verliezen."

Het aantal aanmeldingen is dit jaar met een derde gestegen ten opzichte van 2014. De daklozen stromen vanuit de opvang maar moeilijk door naar een woning, omdat het moeilijk is om betaalbare woonruimte te vinden. De gemeente gaat daarom versneld woningen creëren; duizend in drie jaar. Hoe is nog onduidelijk.

Raadsleden zijn enthousiast over het voornemen, maar hebben nog wel vragen over de haalbaarheid.