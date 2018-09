Verdachten ’Parijs’ in Oostenrijk opgepakt

Volgens de krant Krone zijn het een Fransman van Algerijnse komaf en een met Pakistaanse wortels. Ze waren met valse Syrische paspoorten als vluchtelingen onderweg en zouden samen met plegers van de aanslagen van 13 november over de Balkan naar Europa zijn gekomen.

De twee zijn maandag in Salzburg in een opvangcentrum voor asielzoekers gearresteerd. Krone meldde woensdag dat in de zaak wordt samengewerkt met de Franse inlichtingendienst. Circa een week geleden werden ook twee verdachten in een opvangcentrum in Salzburg opgepakt. Ze worden er ook van verdacht bij de terreurgroep Islamitische Staat te horen.

Er gaan geruchten dat ze aan het wachten waren op bevelen om nieuwe aanslagen te plegen, meldt The Local. Een woordvoerder van het Oostenrijkse Openbaar Ministerie kan die geruchten niet bevestigen. De woordvoerder wilde wel kwijt dat wordt onderzocht of het tweetal inderdaad banden heeft met de terroristen die moord en verderf zaaiden in Parijs.