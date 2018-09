Vrakking uitgedaagd met bewijs te komen

,,Er is 0,0 informatie gedeeld door H.'', aldus Kuijpers. Hij wijst erop wijst dat deze door Vrakking veronderstelde informatie ook nooit ergens is opgedoken. ,,Maar stel, puur hypothetisch: dit zou dan betekenen dat volgens Vrakking zelf en onder zijn verantwoordelijkheid strafdossiers zouden zijn opgemaakt waar die informatie in zou moeten zitten. Zonder dat duidelijk werd dat er, aldus Vrakking nu, destijds sprake zou zijn geweest van een gekochte getuige'', aldus Kuijpers.

De advocaat stelt dat rechters dan de herkomst en rechtmatigheid van de informatie niet hebben kunnen toetsen. ,,Rechtbanken en gerechtshoven zouden dan met opzet zijn beduveld'', aldus Kuijpers. ,,Welke zaken zijn het dan? Welke arrestaties? Laat het maar zien'', vraagt de advocaat justitie open kaart te spelen.

Vrakking uit in het interview met De Telegraaf kritiek op de commissie-Oosting, die de Teeven-deal heeft onderzocht. Volgens Vrakking heeft Cees H. (alias Puk) wel degelijk informatie verstrekt ,,over lopende strafzaken en mogelijke bedreigingen van mensen''. De deal heeft voor justitie goed uitgepakt, houdt hij vol.

In de schikking in 2000 met oud-officier van justitie Fred Teeven, die dit jaar aftrad als staatssecretaris in de nasleep van de affaire, betaalde H. 750.000 gulden. Een bedrag van 4,7 miljoen gulden waarop beslag was gelegd kreeg H. terug.

Advocaat Kuijpers beaamt dat het ook voor justitie een goede deal was. Maar niet omdat justitie informatie kreeg van H. ,,Als deze deal niet was gesloten, dan had ik ze ruim 7 miljoen afhandig kunnen maken. Op geld en goederen met die waarde lag beslag en de redelijke termijn was verlopen'', aldus Kuijpers.

,,De enige reden dat wij hebben meegewerkt is dat wij een positief gratieadvies wilden van justitie. Dat advies heeft mijn cliënt dus juist heel veel geld gekost'', aldus Kuijpers. Cees H. zat destijds in de cel.

Kuijpers: ,,De reden voor de medewerking van justitie was dat het OM niet opnieuw met chocoladeletters in de krant wilde komen. Eerst met de aanvankelijke claim van 500 miljoen gulden tegen Cees H., en daarna met het nieuws dat er juist een bedrag van 7 miljoen moest worden teruggeven aan een hasjbaron.''

Volgens de advocaat is Vrakking in de loop der jaren steeds opgestaan ,,als dempend orakel'', als er onregelmatigheden werden geconstateerd.