Unravel verschijnt in februari

Het doel van Unravel is het overwinnen van obstakels, groot en klein. Sommige uitdagingen zijn simpel, zoals wanneer Draadje zijn garen gebruikt om over een gat te slingeren of af te dalen langs een boomstam. Soms is de puzzel moeilijker en moet je slim en creatief gebruik maken van je garen om het probleem op te lossen.

Unravel heeft een prijskaartje van $19,99 gekregen en komt uit voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.