Waarom ligt de kwestie-Taiwan zo gevoelig? Vijf vragen

Buitenland

Voormalige terrorist benoemd tot minister in Somalië

Somalië heeft een voormalige terrorist aangesteld als minister van religieuze zaken in een nieuwe regering. Mukhtar Robow Ali, ook bekend als Abu Mansur, is plaatsvervangend leider geweest van al-Shabaab, een groepering die al tientallen jaren geweld zaait in de Hoorn van Afrika.