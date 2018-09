Uitslag stelling: Onbeheersbaar probleem

Een deelnemer klaagt: "De instroom zal alleen maar toenemen nu wereldwijd iedereen heeft kunnen zien dat Europa amper iets onderneemt om de migranten tegen te houden". Anderen menen dat de problemen alleen maar groter worden 'met het oog op gezinshereniging'.

Menigeen zegt er begrip voor te hebben dat mensen weg willen uit oorlogsgebied, maar zien niets in het toelaten van economische vluchtelingen. "Die moeten snel terug. De instroom is momenteel veel te veel. We kunnen het niet aan."

De Duitse bondskanselier Angela Merkel beloofde maandag het aantal migranten dat Duitsland binnenkomt aanmerkelijk te zullen verminderen, maar de meesten geloven niet dat ze haar woorden zal of kan waarmaken en dat het aantal asielzoekers zal afnemen.

Bijna 80 procent vindt het onbegrijpelijk dat Time Magazine Merkel vorige week uitriep tot persoon van het jaar, gezien haar vluchtelingenbeleid. Iemand schrijft: "Merkel had onmiddellijk teruggefloten moeten worden toen zij voor het eerst riep: 'wir schaffen das'. Want daarmee zadelde zij niet alleen de transitlanden met enorme problemen op maar ook de bestemmingslanden van de vluchtelingen".

Frontex

Duitsland en Frankrijk willen Frontex, de EU-organisatie die verantwoordelijk is voor de buitengrenzen, versterken en meer bevoegdheden geven. Frontex zou de bewaking van de grens van een EU-land kunnen overnemen als het land zelf hier in faalt. De Europese Commissie moet het voorstel uitwerken.

De meerderheid ziet er weinig heil in. "Frontex biedt geen oplossing. We moeten afscheid nemen van Schengen en elk land moet weer de baas worden over zijn eigen grenzen".

Sommigen vinden het bovendien rijkelijk laat. "De 'gewone' burger had allang in de gaten dat deze instroom voor ellende zou gaan zorgen," aldus een respondent.

Zo voorspelt Harrie Verbon, hoogleraar financiën aan de Universiteit van Tilburg, dat er op de arbeidsmarkt strijd zal ontstaan tussen lager opgeleide Nederlanders en vluchtelingen. Negentig procent denkt dat hij gelijk heeft.

"De instroom van asielzoekers is positief voor het mkb, het COA en anderen die er grof geld aan verdienen", luidt een reactie. "De gewone burger zit met de negatieve effecten zoals langere wachttijden voor een sociale huurwoning en meer concurrentie op de arbeidsmarkt."

Aan de andere kant denkt 96 procent dat asielzoekers niet snel zullen integreren op de arbeidsmarkt. "Dus zullen wij voor alle kosten en onderhoud moeten zorgen, terwijl we hier al veel te veel werklozen hebben."

Sommigen zeggen te hopen dat de maatregelen om vluchtelingen in Turkije op te vangen hun vruchten gaan afwerpen. "Maar dat moet nog maar blijken."

Een enkeling ziet het hele probleem niet: "Als nazaat van een in 1580 in Nederland ingestroomde Hugenoot als asielzoeker denk ik dat Europa en Nederland daar alleen maar beter van zijn geworden, dus kom maar".

Margo Stols