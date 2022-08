Deelnemers Pride Walk verbolgen om Palestijnse vlaggen: ’Gekaapt door extreemlinkse actievoerders’

Premium Buitenland

Eerste gevangenisstraffen voor ’desinformatie’ over Russische leger

Rusland is begonnen met het opleggen van gevangenisstraffen voor het verspreiden van ’desinformatie’ over de acties van het Russische leger in Oekraïne. Die wet werd een week na Poetins inval haastig door de Doema opgesteld; de jarenlange opsluiting lijkt voorlopig voorbehouden aan oppositiepolitici...