Noord-Ierse politie deelt per ongeluk namen van alle agenten

De achternamen, voorletters, standplaats en afdeling van elk personeelslid werden abusievelijk opgenomen in een antwoord op een verzoek om informatie. De informatie was ongeveer tweeënhalf uur openbaar beschikbaar op de website van de aanvrager voordat ze werd verwijderd, aldus de politie.

De Britse inlichtingendienst MI5 verhoogde recentelijk het dreigingsniveau in Noord-Ierland van binnenlands terrorisme tot ’ernstig’. Dat betekent dat een aanslag zeer waarschijnlijk is. MI5 zette die stap nadat in februari een officier buiten diensttijd ernstig gewond was geraakt bij een vuurwapenaanval door een militante groep.

Een vredesakkoord uit 1998 maakte grotendeels een einde aan drie decennia van sektarisch geweld in Noord-Ierland. Politieagenten zijn echter nog steeds sporadisch het doelwit van gewapende dissidente groeperingen.