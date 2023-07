Premium Het beste van De Telegraaf

Mogelijk nieuwe trend: overvallers op bestelling geronseld via app

Door John van den Heuvel

Volgens politie en justitie worden online platforms en chatdiensten steeds vaker gebruikt voor criminele zaken. Ⓒ ANP/HH

PURMEREND - De politie is voor het eerst geconfronteerd met het ronselen van overvallers via social media. Drie jongeren uit Purmerend reageerden op een aanbod via een online berichtendienst om snel geld te verdienen. Ze werden volgens verdenkingen van het OM ingezet op een ondernemer uit Purmerend te overvallen en te beroven van sieraden en een Rolex-horloge.