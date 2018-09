Scholen Los Angeles per direct gesloten

Het op een na grootste schooldistrict in de Verenigde Staten telt 640.000 leerlingen bij meer dan negenhonderd scholen. Het besluit tot sluiting werd ",uit voorzorg" genomen door het schoolbestuur.

"Ik denk dat het belangrijk is deze voorzorgsmaatregel te nemen in het licht van wat er onlangs is gebeurd", aldus een politiewoordvoerder. Hij doelde op de schietpartij in San Bernardino, waar veertien mensen omkwamen.

"Voor het einde van de dag wil ik dat iedere school is doorzocht om er zeker van te zijn dat het veilig is voor de kinderen en personeel komende woensdag." In het dreigement werden rugzakken en andere pakketten genoemd.

In New York zijn de plaatselijke scholen dinsdag ook bedreigd, maar de politie daar neemt het niet serieus.

Op een persconferentie in Los Angeles riepen de autoriteiten de bevolking op het besluit om de scholen te sluiten niet te bekritiseren als achteraf blijkt dat er niets aan de hand is. "Kritiek is makkelijk als je geen verantwoordelijkheid hebt voor de veiligheid van de leerlingen en staf."