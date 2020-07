Vrouw (25) staat alleen in lift maar besmet toch 71 anderen met coronavirus

De vrouw was op 19 maart teruggekeerd van een reis naar Amerika toen ze in het appartementencomplex in China waar ze woont de lift nam. Ze stond er alleen in, maar na haar gebruikte de onderbuurvrouw de lift ook. De moeder en de stiefvader van de onderbuurvrouw waren op bezoek geweest en gingen 10 dagen later naar een feestje met een andere groep mensen. Zij gaven het virus door aan iemand anders van de groep die vervolgens op 2 april een beroerte kreeg en werd opgenomen in het ziekenhuis. Maar de patiënt werd niet getest op het coronavirus en er was geen directe link met de reizigster.

De zonen van de man, die de beroerte kreeg, hebben het coronavirus verder verspreid toen ze hun vader in het ziekenhuis bezochten. In het eerste ziekenhuis besmetten ze 28 mensen, waaronder een dokter en vijf verpleegsters. Nadat de man verplaatst werd, besmetten ze nog eens 20 anderen.

Toen onderzoekers hoorden dat de vrouw uit het appartementencomplex gereisd had, werd ze getest en bleek ze antistoffen in haar bloed te hebben, wat erop duidt dat ze het virus gehad heeft. „We geloven dat de reizigster een asymptomische drager was en dat de benedenbuurvrouw besmet is geraakt door contact met oppervlaktes in de lift in het gebouw waar ze beiden woonden”, aldus de onderzoekers volgens The Independent.