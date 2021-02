NS in zwaar weer met miljardenverlies: ’Hoofdrailnet tot 2025 in het rood’

Het operationele verlies (111 miljoen) door ruim de helft minder reizigers is afgelopen jaar nog redelijk goedgemaakt met een ’beschikbaarheidsvergoeding’ van de overheid. Ook in 2021 geldt financiële steun tot het najaar. De dienstregeling kan daardoor grotendeels in stand blijven.

Volgens president-directeur Marjan Rintel zijn er richting 2022 en daarna, gezien de verwachte lagere reizigersaantallen, wel aanvullende financiële afspraken nodig. „Ondanks het besparingsprogramma van € 1,4 miljard dat NS in de periode tot 2024 doorvoert, waardoor 2.300 banen via natuurlijk verloop worden geschrapt.”

Naast een beschikbaarheidsvergoeding voor het rijden van treinen, blijven volgens haar op de langere termijn ook investeringen op het spoor nodig om Nederland bereikbaar te houden. „Door de enorme woningbouwopgave zal de vraag naar ov uiteindelijk weer sterk gaan toenemen”, meent Rintel.

De slechte financiële NS-resultaten zijn te verklaren door aanhoudend lage reizigersaantallen vanwege de coronamaatregelen en reisbeperkingen. Dat leidt tot een bijzondere waardevermindering van de Nederlandse hoofdrailnetconcessie van €1,6 miljard, aldus het jaarverslag.

Pas in 2025 terug op niveau 2019

„Komende jaren zijn de opbrengsten te laag om alle uitgaven te betalen en investeringen terug te verdienen. Door de coronapandemie kopen minder reizigers een kaartje, pauzeren velen hun abonnement en neemt de verkoop in de winkels op stations af. NS verwacht op zijn vroegst pas in 2025 terug te zijn op het niveau van 2019. Het investeringsniveau moet 30% krimpen. In de nieuwe cao geldt wel een werkgarantie tot 2025.”

NS sluit 2020 af met een omzet van €6,6 miljard. De opbrengsten komen uit vervoer per trein in Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland en uit exploitatie van stations in Nederland. Circa 30% van de opbrengsten komt uit coronasteun.

In Nederland daalde de vervoersopbrengsten met 42% naar €1,5 miljard (2019: €2,7 miljard), doordat het aantal reizigerskilometers in 2020 met 55% is gedaald. De opbrengsten van de stations zijn met een derde gedaald naar €376 miljoen (2019: €547).

NS heeft eind 2020 voor €1,1 miljard aan geldmiddelen op de balans. Daarnaast heeft de groep extra financieringsmogelijkheden om de continuïteit dit jaar te garanderen. Het nettoverlies van €2,6 miljard is ten laste gebracht van het eigen vermogen, dat nog €1,2 miljard bedraagt tegenover €3,8 miljard een jaar eerder.