Speciale rechtbanken voor verkrachtingen Zuid-Afrika

Tienduizenden vrouwen protesteerden vorig jaar tegen het geweld tegen vrouwen na de moord op verschillende vrouwen in Kaapstad. Ⓒ FOTO EPA

KAAPSTAD - Zuid-Afrika krijgt nieuwe rechtbanken die zich specifiek bezighouden met de vloedgolf aan verkrachtingszaken en andere misdrijven tegen vrouwen. Dat is hard nodig: In 2019 werden er in Zuid-Afrika 36.597 keer aangifte gedaan van verkrachtingen, een aantal dat wellicht negen keer hoger ligt. Van deze zaken eindigde minder van 10% in de vervolging van de dader.