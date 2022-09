Kist van koningin Elizabeth gaat naar Edinburgh

Buitenland

Uitvaart koningin Elizabeth vindt plaats op maandag 19 september

De staatsbegrafenis van de Britse koningin Elizabeth is op maandag 19 september om 11 uur lokale tijd. Het afscheid vindt plaats in Westminster Abbey, de Londense kerk waar Elizabeth in 1953 werd gekroond en in 1947 in het huwelijk trad met prins Philip.