Koffer van ruziënd stel valt van viaduct A28 op auto: ’Ik wist dat ik geen kant op kon’

Een koffer was vorig jaar april de boosdoener. De 26-jarige eigenaar daarvan had ruzie met zijn vriendin en had de koffer op de reling van viaduct De Koppeling gezet. Waarschijnlijk viel het ding door geduw en getrek met zijn toenmalige vriendin naar beneden, zo meldt RTV Drenthe.

De stalen koffer viel op de auto waar het slachtoffer met zijn vrouw en dochter in zat. Het voertuig was total loss. „Ik zag die koffer vallen en wist dat ik geen kant op kon. Ik reed 90 à 100 kilometer per uur en kon niet uitwijken, want er reed een vrachtwagen naast me en achter mij reed ook een auto”, aldus de man maandag voor de rechter. Hem staat mogelijk alsnog een operatie aan zijn rug te wachten. Hij heeft nog altijd last van een hernia.

Het ruziënde stel, dat inmiddels uit elkaar is, moet een schadevergoeding van 2000 euro betalen.