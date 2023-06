Gewonde na explosie bij Rotterdamse woning, ramen gesneuveld

ROTTERDAM - Bij een pand aan de Cortenbachsingel in het zuidoosten van Rotterdam in de wijk Beverwaard is woensdagavond een explosief afgegaan. Een bewoner raakte lichtgewond, meldt de politie.