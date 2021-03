Lot uit de loterij: Man verliest lot van een miljoen en vindt het terug op parkeerplaats

Dat melden verschillende Amerikaanse media. Nick Slatten had het lot in zijn zak toen hij naar het plaatselijke winkelcentrum ging. De dag ervoor had hij nog gekeken op de Tennessee Lottery-app om te zien of hij bij de gelukkigen hoorde. Hij kwam tot de ontdekking dat zijn papiertje ruim een miljoen dollar waard was.

„Ik stond perplex. Ik kon het niet geloven”, aldus Slatten. Hij haastte zich naar het werk van zijn verloofde Michelle om haar het geweldige nieuws te vertellen. Vervolgens ging hij boodschappen doen en bracht hij zijn broer naar O’Reilly, een winkel voor auto-onderdelen.

’Iemand is er zo overheen gestapt’

Het was ongeveer een uurtje nadat hij zijn broer had afgezet, toen Slatten zich realiseerde dat hij het kaartje van de loterij niet meer in zijn bezit had. „Ik kon het nergens meer vinden.” Slatten ging terug naar alle plaatsen waar hij die dag was geweest. Toen hij de parkeerplaats van de auto-onderdelenwinkel opreed, zag hij zijn lot liggen naast de bestuurdersportier van een geparkeerde auto. „Het is gewoon een kaartje van een miljoen dollar en iemand is er zo overheen gestapt.”

Tennessee Lottery adviseert loterijspelers om na aankoop altijd contactgegevens op het lot te schrijven. „Zo kunnen loterijwinnaars altijd worden getraceerd en is ook te bewijzen dat het hun lot is. Zo voorkom je dat iemand anders het, in het geval van verlies of diefstal, kan verzilveren.”

’Minder zorgen’

Het loterijkaartje van Slatten is een van de vijf winnende loten die in de staat Tennessee zijn verkocht. Na het winnen van de grote geldprijs geeft Slatten aan dat hij en zijn vriendin gewoon zullen blijven werken, maar dat ze ook plannen hebben om een huis en een nieuwe auto te kopen. Hij voegde eraan toe dat ze hopen nu met „minder zorgen” te kunnen leven.