Man met bijtende stof bespoten in Selwerd

Ⓒ Politie Groningen

Selwerd - Een 43-jarige man is donderdagavond rond 19.20 uur in Selwerd (Groningen) bespoten met een bijtende stof. Dat meldt Politie Groningen op Facebook. Het incident vond plaats op het fietspad vanaf de Crematoriumlaan in de richting van de Eikenlaan.