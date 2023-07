Premium Het beste van De Telegraaf

Zonder voedsel in de woestijn Storm van kritiek op ’dumpen’ van migranten door Tunesïe

Door Ralph Dekkers

Volgens de migranten zelf werden ze door agenten en soldaten naar een strandje tussen Tunesië en Libië gebracht, waar ze dagenlang vastzaten. Ⓒ ANP/HH

TUNIS - Tunesië ligt onder vuur nadat het honderden Afrikaanse migranten in de woestijn achterliet, zonder eten of drinken. Zeker tien mensen zouden zijn overleden. Migranten zijn andermaal opgejaagd wild in het land sinds een van hen eerder deze maand een Tunesiër tijdens een ruzie doodstak.