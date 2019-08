Hel op aarde bestaat in Brazilië

De gevangenis in Manaus waar Lucas om het leven kwam. Ⓒ foto Pietro Varoli

Manous - Bloederige slachtpartijen komen in Braziliaanse gevangenissen regelmatig voor. Deze week was het opnieuw raak in de stad Altamira, waar 58 gedetineerden werden vermoord. Maar ook in andere delen van het land lukt het de overheid maar niet om de controle over de gevangenissen in handen te krijgen. En dus komen veel gedetineerden slechter de gevangenis uit dan ze erin gingen. Als ze het al overleven.