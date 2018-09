Italiaanse politie onderschept nepzegeningen

De oorkondes waren gekalligrafeerd en toonden foto's van de paus. Ze waren gedrukt in het Italiaans, Spaans, Portugees en Engels en vertegenwoordigden een waarde van circa 70.000 euro.

De nepzegeningen werden gevonden in een souvenirwinkel in de buurt van het Vaticaan. De winkeleigenaar is aangeklaagd voor het vervalsen van goederen.

Het Vaticaan verkoopt de echte zegeningen van Franciscus voor gelegenheden als geboortes, huwelijken en verjaardagen. Alle opbrengsten gaan naar projecten die armen en hulpbehoevenden in Rome helpen.