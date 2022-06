’Jetten moet tarieven gas-warmte sneller ontkoppelen’

Binnenland

Gasverbruik in Nederland fors gedaald in eerste vijf maanden 2022

Het gasverbruik in Nederland is fors gedaald. In de eerste vijf maanden van dit jaar is 25 tot 33 procent minder gas gebruikt dan in voorgaande jaren, blijkt uit cijfers van Gasunie Transport Services (GTS). Nederlanders bespaarden op gas, onder meer vanwege de hoge prijzen maar ook de warme winter ...