Zorgbobo’s trekken omstreden loonsverhoging in

Patyna is deze maand wegens bezuiniging geboren uit de gefuseerde zorggroepen Tellens en Plantein. De Telegraaf berichtte tien dagen geleden dat de vier bestuurders desondanks flink veel meer gaan verdienen, terwijl ze in het dagelijks leven ook nog eens goedbetaalde banen bij de (semi)overheid hebben. Voorzitter Henk Wilbers verhoogde zijn eigen loon bijvoorbeeld van 11.000 euro naar bijna 25.000 euro.

Na de publicatie in De Telegraaf en de Kamervragen die de PvdA over de kwestie stelde, is Wilbers tot inkeer gekomen, laat hij de Leeuwarder Courant weten. ,,Het is achteraf duidelijk dat wij onvoldoende rekening hebben gehouden met wie we nu zijn als organisaties en de gevoelens in onze directe omgeving. Dat betreuren we'.'