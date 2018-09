Ferrari-testritten in Maranello worden beperkt

Volgens Maranello-burgemeester Massimiliano Morini klagen vooral de inwoners over luidruchtig motorgeluid en mensen die te hard rijden. Ongelukken hebben nog niet plaatsgevonden, maar desalniettemin is de overlast groot. In totaal zijn er in Maranello 37 Ferrari’s die voor deze testritten van fans worden ingezet. Goedkoop zijn de testritten niet. Voor tien minuten in een Ferrari F430 Spider betaal je 80 euro en twee uur rijden in een Ferrari 458 Speciale kost minimaal 1.400 euro. Maar fans betalen graag.

Huurbedrijven

Vanwege de overlast scherpen Maranello en het nabijgelegen Fiorano de regels voor deze huurbedrijven aan. Zo mogen er in de ochtend geen huur-Ferrari’s de weg op en mag er niet langer bij het Ferrari-museum (dat jaarlijks 300.000 bezoekers trekt) worden geadverteerd. De overheid heeft ook een verbod van acht dagen ingesteld om de rust enigszins terug te laten keren.

Eigenaren van deze ondernemingen zijn woest. Zo stelt dat de eigenaar van Pit Lane Red Passion dat de economische schade groot is. Volgens Stefano Ravazzini, eigenaar van Push-Start, is het alsof je een restaurant sluit tijdens etenstijd.